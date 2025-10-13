edición general
La vida secreta de Antonio: el jubilado que permaneció 15 años muerto en su casa en Valencia

El hallazgo fortuito del cuerpo de un hombre de 86 años revela una historia de soledad extrema. Ningún vecino advirtió su fallecimiento.

Skiner #7 Skiner *
#3 Imagina el banco que solo tiene gastos e ingresos y ni un céntimo en comida, restaurantes ni nada de eso.
Ni movimientos ni actividad alguna en los cajeros.
Sólo cosas domiciliadas.
gastos de luz y agua practicamente inexistentes.
Skiner #2 Skiner
Que nadie detecte su ausencia es raro pero que nadie detecte el olor de un cadaver en descomposición es muy extraño.
Mimaus #3 Mimaus *
#1 por lo que leí los vecinos quitaban la publicidad que se veía de su buzón, para que no atrajera ocupas. Algunos decian que pensaban que no vivía nadie allí, y el olor se lo atribuían a las palomas, que por lo que se ve llenaban el piso. #2
Lo que me chirría un montón es que no pudieran una fe de vida ni nada desde el banco o la administracion. Con mi madre me tocaba aportarla cada dos por tres y eso que ella hacía vida normal y no era dependiente.
#1 oscarcr80
A mi siempre me han sorprendido estos casos. Nadie los echa en falta? las facturas se pagan solas?
Cuando ves el buzon del vecino lleno de cartas nadie sospecha nada?
#4 NanakiXIII
#1 Mientras haya dinero en cuenta...
#5 hrundil
#1 todas esas preguntas están respondidas en el artículo que has subido tú mismo
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness
#1 en lo de las cartas, yo llevo años sin recibir ninguna, vamos ni publicidad me dejan, y las facturas se seguirán pagando mientras haya una cuenta bancaria con dinero, que sería la misma donde recibía la pensión.
Yo he vivido en un edificio con 24 viviendas más de 10 años y no he conocido ni a un tercio de los vecinos.

Lo que si me jode es que no haya ningún sistema de control sanitario que haga saltar una alarma si la gente no acude al médico o recoge su medicación, ya que el hombre murió con 71 años, con lo que tendría que tener alguna patología médica, aunque fuera colesterol alto, que para eso almacenan los historiales.
