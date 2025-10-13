·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15472
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7806
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8763
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6673
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
5652
clics
Por solo 550.000€
más votadas
491
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
367
La hemeroteca retrata a Feijóo tras su defensa a Miguel Ángel Rodríguez por mentir en sede judicial: “Echadme del partido”
256
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
316
Mark Bray, autor de 'Antifa', tras salir de EEUU por amenazas: "Trump tiene un plan fascista y la pregunta es si lo logrará"
235
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
72
clics
La vida secreta de Antonio: el jubilado que permaneció 15 años muerto en su casa en Valencia
El hallazgo fortuito del cuerpo de un hombre de 86 años revela una historia de soledad extrema. Ningún vecino advirtió su fallecimiento.
|
etiquetas
:
jubilado
,
muerto
,
soledad
,
valencia
3
0
0
K
38
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
38
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Skiner
*
#3
Imagina el banco que solo tiene gastos e ingresos y ni un céntimo en comida, restaurantes ni nada de eso.
Ni movimientos ni actividad alguna en los cajeros.
Sólo cosas domiciliadas.
gastos de luz y agua practicamente inexistentes.
1
K
15
#2
Skiner
Que nadie detecte su ausencia es raro pero que nadie detecte el olor de un cadaver en descomposición es muy extraño.
1
K
15
#3
Mimaus
*
#1
por lo que leí los vecinos quitaban la publicidad que se veía de su buzón, para que no atrajera ocupas. Algunos decian que pensaban que no vivía nadie allí, y el olor se lo atribuían a las palomas, que por lo que se ve llenaban el piso.
#2
Lo que me chirría un montón es que no pudieran una fe de vida ni nada desde el banco o la administracion. Con mi madre me tocaba aportarla cada dos por tres y eso que ella hacía vida normal y no era dependiente.
1
K
14
#1
oscarcr80
A mi siempre me han sorprendido estos casos. Nadie los echa en falta? las facturas se pagan solas?
Cuando ves el buzon del vecino lleno de cartas nadie sospecha nada?
0
K
8
#4
NanakiXIII
#1
Mientras haya dinero en cuenta...
0
K
7
#5
hrundil
#1
todas esas preguntas están respondidas en el artículo que has subido tú mismo
0
K
10
#6
OrialCon_Darkness
#1
en lo de las cartas, yo llevo años sin recibir ninguna, vamos ni publicidad me dejan, y las facturas se seguirán pagando mientras haya una cuenta bancaria con dinero, que sería la misma donde recibía la pensión.
Yo he vivido en un edificio con 24 viviendas más de 10 años y no he conocido ni a un tercio de los vecinos.
Lo que si me jode es que no haya ningún sistema de control sanitario que haga saltar una alarma si la gente no acude al médico o recoge su medicación, ya que el hombre murió con 71 años, con lo que tendría que tener alguna patología médica, aunque fuera colesterol alto, que para eso almacenan los historiales.
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Ni movimientos ni actividad alguna en los cajeros.
Sólo cosas domiciliadas.
gastos de luz y agua practicamente inexistentes.
Lo que me chirría un montón es que no pudieran una fe de vida ni nada desde el banco o la administracion. Con mi madre me tocaba aportarla cada dos por tres y eso que ella hacía vida normal y no era dependiente.
Cuando ves el buzon del vecino lleno de cartas nadie sospecha nada?
Yo he vivido en un edificio con 24 viviendas más de 10 años y no he conocido ni a un tercio de los vecinos.
Lo que si me jode es que no haya ningún sistema de control sanitario que haga saltar una alarma si la gente no acude al médico o recoge su medicación, ya que el hombre murió con 71 años, con lo que tendría que tener alguna patología médica, aunque fuera colesterol alto, que para eso almacenan los historiales.