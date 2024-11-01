edición general
Victoria insuficiente de los proeuropeos en Moldavia, que complica su camino hacia la UE, según los primeros resultados

Victoria insuficiente del partido proeuropeo en las elecciones parlamentarias de Moldavia, con un 50% del voto escrutado. El Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta Maia Sandu, conseguiría un 42% de los votos, pero caería diez puntos respecto de la anterior convocatoria y perdería la mayoría absoluta.

Pertinax
Meneo porque la victoria en las elecciones, si se confirma, no lo es todo. Sandu parece que ha bajado mucho. Lejos de la mayoría absoluta. Entre Moldavia y la UE aún queda tema.
pozz
#1 Con el 76% escrutado:
PAS (liberal y pro {0x1f1ea} {0x1f1fa} ):44,36%
BCS (pro {0x1f1f7-1f1fa} ): 27,84%
Alternative (centro-izquierda): 8,61%
PN (pro {0x1f1f7-1f1fa} ): 6,59%
PPDA (liberal pro {0x1f1ea} {0x1f1fa} ): 6,12%
PSDE (centro-izquierda pro {0x1f1ea} {0x1f1fa} ): 1,1%

Lo que queda claro, es la derrota del Kremlin en Moldavia.
Pertinax
#2 Sin duda, pero ahora Sandu lo tiene más complicado en su europeismo que hace un mes. No parece que les vayan a invadir por ahora. Iremos viendo.
pozz
#3 sigo viendo mas del 51% claramente proUE... siendo los prorrusos un 34%.
Pertinax
#4 Ya iremos viendo qué pactos surgen con el populista PPDA. Ya no está tan fácil la cosa.
azathothruna
#1 Alemania en crisis, no solo economica.
Francia igual
Ezpañistan parece que que va bien, por ahora.
Lo unico bueno es que los piratas estan fuera.
pozz
#9 Rusia está mucho peor en todos los ascpectos.. ya quisieran en Rusia tener una crisis como la de Alemania o Francia... hay regiones en Rusia donde millones de rusos estan teniendo problemas gravisimos para poder adquirir/comprar diesel, con una inflacion descomunal y unos salarios que no dan ni para subsistir.. el Kremlin está recortando en absolutamente todas las partidas presupuestarias, menos sanidad, menos educacion, menos infraestructuras, hasta estan recortando en el programa espacial, todo el dinero va para los delirios imperialistas del dictador, dinero para propaganda y guerra.
Klamp
#9 como me molan las crisis que os inventaís
Duke00
#1 Yo del periodista de esta noticia no me adelantaría tanto a hacer adelantos de resultados en Moldavia. Ya pasó la última vez con el referéndum, que los periodistas extranjeros no tuvieron en cuenta la gran cantidad de votos moldavos que hay en el extranjero (la mayoría pro-EU) y que se cuentan mayoritariamente al final.

Pero si que es interesante lo que dice de los otros partidos pequeños que entran en el parlamento, que parecen un poco disfrazados y dudosos.
Duke00
#1 Por si quieres seguir en directo como cambian los porcentajes de golpe en cuanto llegan los votos de los moldavos del extranjero: pv.cec.md/preliminare

Es muy exagedaro, el 80% votan al partido de la presidenta o_o

De momento la noticia que has enviado ya está errónea. Los pro-rusos han bajado de porcentaje y el PAS está en menos 6 puntos (no 10) con un 46% de voto. Pero ese porcentaje va a ser mayor.
Atusateelpelo
Pues nada, a votar otra vez hasta que tenga mayoria absoluta. :troll:
Mauro_Nacho
Quienes son ahora los proeuropeos, los que apoyan a Israel, son sumisos a EE.UU. y quieren que en Ucrania se sacrifique la vida de sus ciudadanos para que hacer la guerra a Rusia, cuando se sabe que la guerra no la pueden ganar. Celebro que haya una Europa diversa, en realidad Europa es así, es un conjunto de países muy diferentes entre si.
Gry
#6 Nos compra tiempo para prepararnos para la invasión rusa, las vidas de los ucranianos es un precio que estamos dispuestos a pagar.
cosmonauta
#6 creo que te has equivocado de meneo.
pascuaI
¿Pero estos resultados ya incluyen el pucherazo "pro-ue" de los votos del exterior, como en el referéndum del 2024, o aún faltan por meterlos en el saco?
