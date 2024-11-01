Victoria insuficiente de los proeuropeos en Moldavia, que complica su camino hacia la UE, según los primeros resultados

Victoria insuficiente del partido proeuropeo en las elecciones parlamentarias de Moldavia, con un 50% del voto escrutado. El Partido Acción y Solidaridad (PAS), de la presidenta Maia Sandu, conseguiría un 42% de los votos, pero caería diez puntos respecto de la anterior convocatoria y perdería la mayoría absoluta.
| etiquetas: moldavia , elecciones , maría sandu , rusia
PAS (liberal y pro ):44,36%
BCS (pro ): 27,84%
Alternative (centro-izquierda): 8,61%
PN (pro ): 6,59%
PPDA (liberal pro ): 6,12%
PSDE (centro-izquierda pro ): 1,1%
Lo que queda claro, es la derrota del Kremlin en Moldavia.
Francia igual
Ezpañistan parece que que va bien, por ahora.
Lo unico bueno es que los piratas estan fuera.
Pero si que es interesante lo que dice de los otros partidos pequeños que entran en el parlamento, que parecen un poco disfrazados y dudosos.
Es muy exagedaro, el 80% votan al partido de la presidenta
De momento la noticia que has enviado ya está errónea. Los pro-rusos han bajado de porcentaje y el PAS está en menos 6 puntos (no 10) con un 46% de voto. Pero ese porcentaje va a ser mayor.