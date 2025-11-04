edición general
Muere Victor Conte, el hombre que inventó el primer producto para doparse

Murió el hombre que puso al deporte mundial frente al espejo. Victor Conte, el químico autodidacta que diseñó sustancias indetectables para atletas de élite y destapó la llamada era de los esteroides, falleció este lunes a los 75 años. Su empresa, Scientific Nutrition for Advanced Conditioning (SNAC), confirmó la noticia en redes sociales: “Su visión y su legado perdurarán siempre”. A finales de los sesenta y durante los setenta, Conte fue bajista en varias bandas de blues rock, funk y R&B. En los escenarios le apodaban “Walking Fish”.

#1 mcfgdbbn3
Pues no sé cómo habrá sido, pero 75 años es poco... el dopaje pasa factura.
#2 Quillotro
Pues a mí me parece que bastante ha aguantado.... Mira cuántos deportistas han muerto a los 40 o antes.
