Las víctimas de la dana se rompen en el Congreso: “No pedimos compasión, pedimos verdad”

Los familiares de las víctimas de la dana del 29 de octubre explican esta mañana en el Congreso de los Diputados cómo se sienten, qué vivieron el 29 de octubre y, sobre todo, qué esperan de ahora en adelante en la comisión de investigación que arranca hoy. Lo hacen entre lágrimas, con la voz entrecortada, superadas por los sentimientos, pero seguras de adonde quieren llegar: “No soy de nadie, soy fruto del dolor”, ha dicho la primera interviniente, la presidenta de la asociación de víctimas mortales de la dana 29-O, Rosa Álvarez. “Que las vícti