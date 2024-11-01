Las víctimas de la DANA se plantan ante el cierre de la comisión de investigación de Les Corts: "Pantomima parlamentaria"

Este martes PP y Vox han rechazado en la Junta de síndics de Les Corts la petición presentada por la oposición en la que solicitaban prolongar la comisión de investigación de la DANA, dando por cerrada de esta forma la comisión, que acogerá las últimas declaraciones el próximo lunes 11 de mayo, pero sin haber contado con la de “personas clave” en la gestión de la tragedia. Por ello, desde las tres asociaciones de víctimas de la DANA califican esta decisión como una “operación de blindaje político” por parte de la derecha y la extrema derecha