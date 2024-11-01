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Las víctimas de la DANA se plantan ante el cierre de la comisión de investigación de Les Corts: "Pantomima parlamentaria"

Las víctimas de la DANA se plantan ante el cierre de la comisión de investigación de Les Corts: "Pantomima parlamentaria"

Este martes PP y Vox han rechazado en la Junta de síndics de Les Corts la petición presentada por la oposición en la que solicitaban prolongar la comisión de investigación de la DANA, dando por cerrada de esta forma la comisión, que acogerá las últimas declaraciones el próximo lunes 11 de mayo, pero sin haber contado con la de “personas clave” en la gestión de la tragedia. Por ello, desde las tres asociaciones de víctimas de la DANA califican esta decisión como una “operación de blindaje político” por parte de la derecha y la extrema derecha

| etiquetas: víctimas de la dana , cierre , comisión de investigación , les corts
18 3 0 K 108 valencia
8 comentarios
18 3 0 K 108 valencia
OCLuis #6 OCLuis *
Que la irresponsabilidad manifiesta de los cargos de un partido durante la DANA es un delito que tiene que ser juzgado y castigado es algo que nadie con dos dedos de frente y un mínimo de empatía pone en duda.
Sin embargo, los mecanismos de la santa democracia que nos gobierna lo impide, por no decir que no lo permite.
Y lo más denigrante de todo no es que ese partido se vaya de rositas, o que no se ilegaliza, sino que se permite que siga existiendo para que vuelva a cometer los mismos…   » ver todo el comentario
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#8 fremen11
#6 Cuidado no te vaya a caer un strike por decir que votan a asesinos, que se enfadan y se molestan.....
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Supercinexin #2 Supercinexin
Lo de la DANA es triste, como todas las gestiones del PP en caso de emergencia, pero más allá de cortarle la cabeza a la Salomé esa, la funcionaria jefa de emergencias, no tiene mucho más recorrido legal ni judicial.
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yoma #1 yoma
Ya es que ni disimulan. Tienen fachapass para hacer y deshacer a su antojo.
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pepel #5 pepel
El PP desenmascarado por su apoyo y defensa de la ciudadanía.
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CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Es el sistema que hemos montado, una vez que estas dentro, desde lo mas abajo o hasta mas arriba, la culpa se diluye, aqui no ha pachado nada, que si mala suerte, si no che podia chaber, pero enchufados, felatores, fulanas, zanganos y demas garrapata no tienen problema, fuego purificador con un lanzallamas y ya que diosito reconozca a los suyos
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mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Hay que seguir luchando, los del PP gestionan las catástrofes como imbéciles, son en realidad un riesgo más y no pequeño, y hasta ahora no les ha pasado factura. Creo que poner la negligencia y pasotismo del PP ante la gestión de catástrofes en la realidad informativa es un acto de patriotismo, no queremos a esos inútiles gobernando cuando es más exigente el ejercicio de la gobernanza.
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Supercinexin #7 Supercinexin
#3 De hecho sí, sí que queremos a esos inútiles gobernando. Por eso precisamente están ahí.
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menéame