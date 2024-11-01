Víctima de Epstein acusa a Bank of America de ayudar en su operación de tráfico sexual

Una mujer que afirma haber sido víctima de abusos por parte del fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein demandó este miércoles a Bank of America y Bank of New York Mellon, alegando que ambas entidades proporcionaron deliberadamente servicios financieros que permitieron la operación de tráfico sexual de Epstein durante años. Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, declinó hacer comentarios. BNY no respondió de inmediato a una solicitud de declaraciones.