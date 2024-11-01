El vicio que condena al Supremo: un juicio nacido de un bulo

Rodríguez admitió sin ambages que la noche del 13 de marzo de 2024 difundió a periodistas una versión según la cual existía un pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso que se había frenado por “órdenes de arriba”. Según reconoció en la vista, esa afirmación no se sustentaba en fuente alguna: fue, en sus propias palabras, una “deducción lógica”. Esa “deducción” originó una cadena de efectos institucionales: el mensaje generó presión mediática; la presión forzó la publicación de una nota oficial de la Fiscalía