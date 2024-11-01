El vicio que condena al Supremo: un juicio nacido de un bulo

Rodríguez admitió sin ambages que la noche del 13 de marzo de 2024 difundió a periodistas una versión según la cual existía un pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso que se había frenado por “órdenes de arriba”. Según reconoció en la vista, esa afirmación no se sustentaba en fuente alguna: fue, en sus propias palabras, una “deducción lógica”. Esa “deducción” originó una cadena de efectos institucionales: el mensaje generó presión mediática; la presión forzó la publicación de una nota oficial de la Fiscalía
"No se revelaron datos personales ni técnicos de la negociación"
Obviamente la fiscalía no los reveló en la nota, no hace falta decir obviedades que lo único que hacen es confundir al personal.
Pero sí que se filtraron datos personales y técnicos que llegaron a manos de periodistas, que una vez más han sido utilizados de forma torticera.
Los periodistas saben quién les ha proporcionado los datos directamente, pero desconocen cuál es el origen inicial y cuál es la cadena completa de envíos hasta que caen en sus manos.