edición general
10 meneos
55 clics
El vicio que condena al Supremo: un juicio nacido de un bulo

El vicio que condena al Supremo: un juicio nacido de un bulo

Rodríguez admitió sin ambages que la noche del 13 de marzo de 2024 difundió a periodistas una versión según la cual existía un pacto entre la Fiscalía y el novio de Ayuso que se había frenado por “órdenes de arriba”. Según reconoció en la vista, esa afirmación no se sustentaba en fuente alguna: fue, en sus propias palabras, una “deducción lógica”. Esa “deducción” originó una cadena de efectos institucionales: el mensaje generó presión mediática; la presión forzó la publicación de una nota oficial de la Fiscalía

| etiquetas: supremo , juicio , bulo
8 2 0 K 123 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 123 actualidad
#3 tierramar
Cuando MAR para defender su bulo, dice que ñel es periodista y no notario, es una degradación y desprecio a la profesión periodista, me sorprende que los periodistas no se hayan rebelado
0 K 20
#4 Tecar
Dice:
"No se revelaron datos personales ni técnicos de la negociación"

Obviamente la fiscalía no los reveló en la nota, no hace falta decir obviedades que lo único que hacen es confundir al personal.
Pero sí que se filtraron datos personales y técnicos que llegaron a manos de periodistas, que una vez más han sido utilizados de forma torticera.
Los periodistas saben quién les ha proporcionado los datos directamente, pero desconocen cuál es el origen inicial y cuál es la cadena completa de envíos hasta que caen en sus manos.
1 K 14
#1 Poll
Pa'lante
0 K 10
A.more #2 A.more
La justicia española con los pantalones bajados y el culo en pompa por culpa de los jueces fascistas que quieren mantener españa.? No. Sus privilegios dentro de una España que no son ellos. Son los que madrugan. No está banda de mercenarios. Degradan a la justicia española. Degradan a la España que enseñan con su banderita. Arrastran el honor de España vestidos muy elegantes con sus togas. El honor lo arrastran día a día por privilegios varios. Como un chalet ilegal
0 K 8

menéame