Vía libre para los procesadores NVIDIA N1, un dolor de cabeza para AMD e Intel

Los procesadores NVIDIA N1, destinados a motorizar computadoras personales, se estrenarán este semestre en portátiles de Lenovo, Dell, Alienware y otros fabricantes, según informa The Wall Street Journal. Hace meses que te venimos hablando de este proyecto que supondrá el regreso del gigante gráfico al mercado del PC como suministrador de un SoC completo, con CPU, GPU, NPU y otros componentes. Pero siempre viene bien que un gran medio confirme un secretos a voces. Los chips NV...