"Vi como disparaban a niños, mujeres, ancianos": como se desarrolló una masacre en una ciudad iraní [Eng]

The Guardian ha creado una cronología de los sucesos terribles durante una noche de protestas en Rasht, basado en testimonios presenciales, video y fotografías. El 8 de enero una ingente multitud se concentró en la ciudad iraní de Rasht, en la zona del bazar, que está en el centro. Ante el ataque de los paramilitares del gobierno, la gente se refugió en las callejuelas del bazar. Se declaró un fuego en este, y los testigos aseguran que no se permitió entrar a los bomberos y se disparaba contra los que intentaban escapar.