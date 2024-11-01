"Vi como disparaban a niños, mujeres, ancianos": como se desarrolló una masacre en una ciudad iraní [Eng]

The Guardian ha creado una cronología de los sucesos terribles durante una noche de protestas en Rasht, basado en testimonios presenciales, video y fotografías. El 8 de enero una ingente multitud se concentró en la ciudad iraní de Rasht, en la zona del bazar, que está en el centro. Ante el ataque de los paramilitares del gobierno, la gente se refugió en las callejuelas del bazar. Se declaró un fuego en este, y los testigos aseguran que no se permitió entrar a los bomberos y se disparaba contra los que intentaban escapar.
| etiquetas: iran , masacre , derechos humanos , república islamica
Si todos sabemos que solo tiene que comerciar con su petróleo como dios manda y las protestas y toda vuestra atención desaparecerán, como en Venezuela.
Es una cuestion de que Iran esta en el ojo de la CIA y negarlo es absurdo, y estan azuzando su avispero para desestabilizar el pais, que no somos niños de chupete. Y desestabilizar el pais suele incluir un monton de testimonios lacrimogenos para posicionar la opinion publica a cerca de que malos son estos y facilitar intervenciones, ha pasado en el pasado lejano y cercano.
