¿Y si en vez de llamarlo «efecto invernadero» lo llamáramos «efecto Casa Blanca»?

Pongamos las cosas claras: el mayor destructor del planeta es Estados Unidos. El documental ‘El efecto Casa Blanca’ subraya esa evidencia sin necesidad de testimonios de expertos, sólo recurriendo a un material de archivo demoledor. Hace más de 30 años, el presidente Bush padre prometió luchar contra el calentamiento global. Ya sabemos en qué quedó esa promesa.