Vestidos como Robin Hood, roban comida y la reparten para protestar por el alto costo de vida en Canadá

Ladrones vestidos como Robin Hood asaltaron una tienda de comestibles en Montreal y repartieron los alimentos robados en refrigeradores comunitarios como protesta contra la inflación en Canadá. El grupo, que se hace llamar Los “Robin de los Callejones”, aseguró que la acción fue un acto político ante el aumento del costo de los alimentos. El incidente ocurre semanas después de que el mismo grupo realizara un robo similar disfrazado de Papá Noel y sus elfos.