Vestidos como Robin Hood, roban comida y la reparten para protestar por el alto costo de vida en Canadá

Ladrones vestidos como Robin Hood asaltaron una tienda de comestibles en Montreal y repartieron los alimentos robados en refrigeradores comunitarios como protesta contra la inflación en Canadá. El grupo, que se hace llamar Los “Robin de los Callejones”, aseguró que la acción fue un acto político ante el aumento del costo de los alimentos. El incidente ocurre semanas después de que el mismo grupo realizara un robo similar disfrazado de Papá Noel y sus elfos.

etiquetas: estafa , capitalismo , alimentos , robín hood , justicia social , reivindic
2 comentarios
BenitoCameIa #1 BenitoCameIa
Pues muy mal hecho, Robin Hood robaba al recaudador de impuestos, no a otros pobres campesinos o comerciantes.

La izquierda de nuevo que no sabe ni por dónde les da el aire.
KebaBayuYesUR404 #2 KebaBayuYesUR404
Pobres mercaderes, si al menos hubiese algún hijo de dios dispuesto a expulsarlos del templo y crear una corriente solidaria...
