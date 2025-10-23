Verde que te quiero verde: la valentía de defender la verdad energética

Hoy se habla más de los impactos de una planta solar mal gestionada que de los estragos diarios de los combustibles fósiles. Que el árbol no nos impida ver el bosque: las renovables son una oportunidad para la biodiversidad y sin renovables no hay futuro posible. En los últimos cinco años, los estudios elaborados por EMAT en más de una docena de parques solares han documentado una recuperación real de la biodiversidad dentro de los recintos. Allí donde antes había fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, hoy prolifera la vida salvaje.