La verdad no puede depender de Google

La democracia no puede delegar su sistema de verdad en empresas cuyo negocio depende de la atención —no de la veracidad— y que deciden qué vemos sin transparencia ni rendición de cuentas. La crisis del periodismo y la erosión del debate público a la que asistimos es una consecuencia directa de la concentración de poder digital y de la enorme asimetría entre quienes producen conocimiento y quienes lo explotan sin límites, que es imperativo contrarrestar.

woody_alien #5 woody_alien *
He probado a preguntarle a Google xD

AI: La verdad no puede depender de Google

Pensando

Esta es una reflexión profunda y válida. Depender exclusivamente de un motor de búsqueda para definir qué es "verdad" presenta varios riesgos críticos que vale la pena analizar:
1. El algoritmo frente a la veracidad
Google no jerarquiza la información basándose únicamente en la "verdad", sino en la relevancia y la autoridad percibida. Un algoritmo prioriza sitios que están bien…
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 tu sir terrorista amigou... yo yamar polisía.
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Ok guguel

Ok gugol

Ok guuugol


Bueno q si "La verdad no puede depender de Google". Tu kopinas brooo?
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Los de mi quinta usamos buscadores, normalment google, pero los jóvenes?
kipper #3 kipper
#2 No se reduce solamente a los buscadores. Piensa en Youtube y los "vídeos recomendados"
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#3 pues terrible..... yo a veces busco vídeos de "japonesas haciendo xxxxxxx" y me salen vídeos de chinas/coreanas/Filipines.. haciendo xxxxxxx. Es frustrante.
