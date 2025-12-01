La democracia no puede delegar su sistema de verdad en empresas cuyo negocio depende de la atención —no de la veracidad— y que deciden qué vemos sin transparencia ni rendición de cuentas. La crisis del periodismo y la erosión del debate público a la que asistimos es una consecuencia directa de la concentración de poder digital y de la enorme asimetría entre quienes producen conocimiento y quienes lo explotan sin límites, que es imperativo contrarrestar.
AI: La verdad no puede depender de Google
Esta es una reflexión profunda y válida. Depender exclusivamente de un motor de búsqueda para definir qué es "verdad" presenta varios riesgos críticos que vale la pena analizar:
1. El algoritmo frente a la veracidad
Google no jerarquiza la información basándose únicamente en la "verdad", sino en la relevancia y la autoridad percibida. Un algoritmo prioriza sitios que están bien… » ver todo el comentario
