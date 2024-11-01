¿De verdad el gobierno va a acabar con la privatización de la sanidad?  

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública, un brindis al sol. Este anteproyecto econde un engaño: por plazos, esta Ley no podría ver la luz antes de que se convoquen las nuevas elecciones generales, previstas para el 2027. La publicación de este Anteproyecto es un brindis al sol, que la ciudadania no debería creerse, pues más parece que está enfocado a objetivos electoralistas. Listas de espera cada vez más largas. La Ley 15/97 es meter la zorra en el gallinero: las empresas lo que buscan es obtener beneficios no la salud.