¿De verdad el gobierno va a acabar con la privatización de la sanidad?  

El Anteproyecto de Ley de Gestión Pública, un brindis al sol. Este anteproyecto econde un engaño: por plazos, esta Ley no podría ver la luz antes de que se convoquen las nuevas elecciones generales, previstas para el 2027. La publicación de este Anteproyecto es un brindis al sol, que la ciudadania no debería creerse, pues más parece que está enfocado a objetivos electoralistas. Listas de espera cada vez más largas. La Ley 15/97 es meter la zorra en el gallinero: las empresas lo que buscan es obtener beneficios no la salud.

#1 Lo de que la sanidad es competencia de las autonomías hay algunos que no lo han pillado, las listas de espera son gracias a la gran gestión de algunas autonomías.
#1 Pues la mayoría vota privatizacion y listas de espera, eso dice mucho de la buena salud del facha, ni la necesita ni le importa lo que le pase al resto, es imposible que no se de cuenta de que sus dos partidos es lo que están haciendo
#1 No es verdad. Las listas de espera son gracias a la gran cantidad de dinero desviada a la sanidad privada.

Y el dinero desviado a la sanidad privada no acaba usado para atender pacientes, acaba en los bolsillos privados de gente que hace negocio a costa de la salud de los ciudadanos.
#8 Bueno, para mi son dos verdades no excluyentes, la gestión autonómica para beneficiar familia y amigos, provoca un desvío de dinero* para gestión privada. Y lo privado, "como son negocios", pues hace lo que los audios filtraron para llevárselo calentito.


*que es a todas luces un delito de tráfico de influencias, pero ya sabemos que en España no hay jueces, hay inquisidores al servicio del partido
#9 La gestión autonómica es para beneficiar a los pacientes. El mal uso es algo que las comunidades autónomas tienen que gestionar. Si en las elecciones autonómicas la sanidad influye en la cantidad de votos, la sanidad pública en esa comunidad tendrá un funcionamiento acorde.
La industria farmacéutica, los fondos de inversion : monstruos que se tragan nuestros impuestos
No, nunca, jamás... El psoe es un partido de embusteros como sus socios del PP.
www.youtube.com/watch?v=IM0QjTumuQQ&t=3s
Cuantos proyectos de ley tienen un fin puramente electoralistas porque se realizan cerca de las elecciones, o no se dotan de recursos para hacerlas efectivas.
palabras vs hechos. respuesta a la pregunta, aquí: www.meneame.net/m/actualidad/montero-otorga-contrato-quiron-plena-guer
Seguid votando a psoe y lo comprobamos
