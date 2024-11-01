Las ventas del Tesla Cybertruck cayeron un 62% en un solo trimestre

Según el último informe de ventas de EV de Cox Automotive último informe de ventas de EV, Tesla vendió solo 5,385 Cybertrucks en el tercer trimestre, una caída del 62.6% con respecto al año anterior. La disminución se produjo cuando el mercado estadounidense de EV en general registró su trimestre más fuerte en la historia, con ventas casi un 30% más altas a más de 438,000 vehículos. Ford vendió casi el doble de camionetas eléctricas F-150 Lightning en el mismo trimestre.