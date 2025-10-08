edición general
La ventanilla de arrendamiento le funciona al Gobierno: la oferta de pisos turísticos ilegales cae un 3,7% tras años de subida

La lucha del Gobierno para solucionar el problema de acceso a la vivienda empieza a dar sus frutos. Uno de sus objetivos era acabar con las viviendas ilegales de alquiler turístico, para lo que creó el registro único de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital de arrendamiento. Tras su implantación, el número de viviendas en el mercado del alquiler turístico se redujo el pasado mes de agosto un 3,7% en las 25 principales ciudades españolas, lo que suponen casi 15 mil plazas menos respecto a agosto de 2024.

tanaka #1 tanaka
La lucha del Gobierno para solucionar el problema de acceso a la vivienda empieza a dar sus frutos.

Y ya dejo de leer.
tanaka #5 tanaka
Ni el Gobierno, ni la oposicion, ni nadie va a resolver absolutamente nada porque ellos mismos son en su mayoria multipropietarios que lo ultimo que quieren es ver que su patrimonio baje. Asunto imposible.
camvalf #4 camvalf
La única solución para el problema de la vivienda es que el gobierno construya vivienda de protección oficial, y regule una ley que no permita que se especule con ella, ni a particulares ni a administración es publicas, así como una ley que permita hipotecar esas viviendas con la misma administración una entidad propia que permita conceder dichas hipotecas sin mediación de usurero. NO digo vivienda social, sino de protección oficial donde cualquier trabajador pueda acceder a ella pagando una hipoteca razonable
tdgwho #2 tdgwho
La pregunta es si ha subido en la misma medida el alquiler de pisos turísticos legales, o alquiler a secas.

Si solo ha bajado uno, y el otro está igual (o también baja) solo han desaparecido inmuebles del mercado.
Findeton #3 Findeton
Pues ya estaría, nada más que hacer. Total, que aun así haya subido la vivienda un 12.9% interanual parece que les da igual.

www.lavanguardia.com/economia/20251003/11126031/precio-vivienda-espana
