La ventanilla de arrendamiento le funciona al Gobierno: la oferta de pisos turísticos ilegales cae un 3,7% tras años de subida

La lucha del Gobierno para solucionar el problema de acceso a la vivienda empieza a dar sus frutos. Uno de sus objetivos era acabar con las viviendas ilegales de alquiler turístico, para lo que creó el registro único de alquileres de corta duración y la ventanilla única digital de arrendamiento. Tras su implantación, el número de viviendas en el mercado del alquiler turístico se redujo el pasado mes de agosto un 3,7% en las 25 principales ciudades españolas, lo que suponen casi 15 mil plazas menos respecto a agosto de 2024.