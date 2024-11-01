Ventajas de viajar en tren. Cine - Rtve. Un seductor perro verde dentro del cine español, una obra a la que solo se le puede achacar que al final haya tenido demasiado respeto por su público  

Helga, editora en horas bajas, acaba de internar a su marido en un psiquiátrico. En el tren de vuelta, un desconocido se le presenta como Ángel San Agustín, psiquiatra que trabaja en la misma clínica investigando trastornos de personalidad a través de los escritos de los pacientes. Durante el trayecto, ambos hablarán del caso de Martín Urales de Úbeda, un paciente peligroso obsesionado con la basura.