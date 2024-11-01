edición general
Ventajas de viajar en tren. Cine - Rtve. Un seductor perro verde dentro del cine español, una obra a la que solo se le puede achacar que al final haya tenido demasiado respeto por su público  

Helga, editora en horas bajas, acaba de internar a su marido en un psiquiátrico. En el tren de vuelta, un desconocido se le presenta como Ángel San Agustín, psiquiatra que trabaja en la misma clínica investigando trastornos de personalidad a través de los escritos de los pacientes. Durante el trayecto, ambos hablarán del caso de Martín Urales de Úbeda, un paciente peligroso obsesionado con la basura.

Una propuesta arriesgada, no apta para todos los públicos y que te exige mucha paciencia y reflexión. Y eso porque te propone un viaje más por una montaña rusa de emociones que por una plácida vía ferroviaria. Partiendo desde la estación de la risa, lugar de embarque con Pilar Castro y Ernesto Alterio como pilotos de este convoy cinematográfico que arranca de forma vacilante y algo disparatada.

Abróchense los cinturones que vienen curvas en esta osada ópera prima con los tiempos de censura y…   » ver todo el comentario
