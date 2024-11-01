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Venezuela y su transición frustrada: “Se llevaron a Maduro, pero todo sigue igual. Incluso peor”

Venezuela y su transición frustrada: “Se llevaron a Maduro, pero todo sigue igual. Incluso peor”

Para algunos venezolanos, la esperanza de una transición democrática sigue respirando aunque de forma entrecortada. Para otros, ya no existe. “Se llevaron a Maduro, sí, pero todo sigue igual. Diría que hasta peor”, me dijo Pablo A., un biólogo y padre de familia que fue despedido de una institución pública por negarse a votar por Maduro y que desde hace un año se gana la vida vendiendo quesos blancos a domicilio. Desde enero, Pablo ha visto cómo se han reducido las ventas y la mercancía “se le queda fría”, intentando mantener el paso

| etiquetas: venezuela , eeuu , maduro , transición , frustrada , peor , inflación
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14 comentarios
10 1 0 K 128 actualidad
HeilHynkel #3 HeilHynkel
No puede ser .. si nos decían los OTANazis que EEUU se movía por el derecho internacional y los derechos humanos, no por el petróleo.
1 K 32
efectogamonal #13 efectogamonal
Secuestraron a su presidente para poder robar su petróleo en su puta cara.

Fin {0x1f525}
1 K 27
MJDeLarra #10 MJDeLarra
#7 Machado ya reconoció que no se presentaba porque no quería ser investigada, que prefería seguir siendo subvencionada por la CIA que tener que rendir cuentas públicas, que lo que hizo con el dinero público cuenda fuera diputada no tenía que ser auditado, y que lo de CITGO Y Mnonomeros no era asunto de nadie, solo de Guaido y de ella...

Menuda idiota has ido a defender...
1 K 23
Pertinax #1 Pertinax
Para sorpresa de nadie.
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Connect #8 Connect *
A ver, no vengo a defender el secuestro de todo un Presidente de un pais, pero cambios en Venezuela ha habido, pero también es verdad que ese país estaba muy mal. Reflotarlo en tres meses sería un milagro. De momento se han tenido que ir cambiando cargos que no aportaban, entre ellos así a bote pronto:

Delcy Rodríguez es la nueva presidencia, en teoría de transición. Y esta realmente es técnica y sabe. Tiene mucha mas formación que Maduro.

En Defensa han quitado a Vladimir Padrino López y lo…   » ver todo el comentario
0 K 15
#12 MenéameApesta
Igual no, que el petróleo ya se comercia como quiere EEUU. Igual aún queda alguien que piense que el problema era otro.
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Findeton #4 Findeton
Han pasado 4 meses... en España la transición se llevó a cabo en años y es de hecho el modelo de Marco Rubio (sus propias palabras).
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MJDeLarra #6 MJDeLarra
#4 ¿Contando desde las ultimas elecciones que ganó Franco? Cienes de años, diría yo...
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Findeton #7 Findeton *
#6 No muy diferente de, prohibir a Machado presentarse, inventarse los resultados y no publicar las actas, como hizo el usurpador Maduro.
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motorspade #5 motorspade
"Se llevaron a Maduro". Los mismos que perpetran un genocidio en Palestina para construir un resort sobre los cadáveres secuestran a un presidente y a algunos lo que les preocupa es que no ejecutaron otro genocidio. Qué mentes de mierda.
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Blackat #9 Blackat
Ojala lo consigan y todos los que han venido puedan volver....ganitas hay.
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#2 mam23
¿pensaban que la situación cambiaría? ahora hay que amortizar con creces el coste de la intervencion militar y los años de alojamiento de Maduro en EE.UU
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#11 endy
"Para algunos venezolanos, la esperanza de una transición democrática sigue respirando aunque de forma entrecortada. Para otros, ya no existe"

Mejor centrarse en la parte que "vende" AKA
"con Maduro se vivía mejor"
:troll:
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Lamantua #14 Lamantua
La que ha liado el coletas. xD xD xD xD xD
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menéame