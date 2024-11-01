Venezuela y su transición frustrada: “Se llevaron a Maduro, pero todo sigue igual. Incluso peor”

Para algunos venezolanos, la esperanza de una transición democrática sigue respirando aunque de forma entrecortada. Para otros, ya no existe. “Se llevaron a Maduro, sí, pero todo sigue igual. Diría que hasta peor”, me dijo Pablo A., un biólogo y padre de familia que fue despedido de una institución pública por negarse a votar por Maduro y que desde hace un año se gana la vida vendiendo quesos blancos a domicilio. Desde enero, Pablo ha visto cómo se han reducido las ventas y la mercancía “se le queda fría”, intentando mantener el paso
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Fin
Menuda idiota has ido a defender...
Delcy Rodríguez es la nueva presidencia, en teoría de transición. Y esta realmente es técnica y sabe. Tiene mucha mas formación que Maduro.
En Defensa han quitado a Vladimir Padrino López y lo… » ver todo el comentario
Mejor centrarse en la parte que "vende" AKA
"con Maduro se vivía mejor"