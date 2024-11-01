Venezuela y su transición frustrada: “Se llevaron a Maduro, pero todo sigue igual. Incluso peor”

Para algunos venezolanos, la esperanza de una transición democrática sigue respirando aunque de forma entrecortada. Para otros, ya no existe. “Se llevaron a Maduro, sí, pero todo sigue igual. Diría que hasta peor”, me dijo Pablo A., un biólogo y padre de familia que fue despedido de una institución pública por negarse a votar por Maduro y que desde hace un año se gana la vida vendiendo quesos blancos a domicilio. Desde enero, Pablo ha visto cómo se han reducido las ventas y la mercancía “se le queda fría”, intentando mantener el paso