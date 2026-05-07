Venezuela reconoce muerte de preso político 9 meses después

Venezuela reconoció el jueves (07.05.2026) la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios. Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.