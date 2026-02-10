Venezuela envía su primer cargamento de crudo a Israel en años tras captura de Maduro

Venezuela enviará su primer cargamento de crudo a Israel en años, a medida que las exportaciones del país latinoamericano se reactivan tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Cuando llegue el cargamento, será el primer envío de este tipo desde mediados de 2020, cuando Israel recibió alrededor de 470.000 barriles, según datos de Kpler. Bazan, también conocida como Oil Refineries Ltd, se negó a hacer comentarios. El Ministerio de Energía de Israel también declinó informar sobre el origen del crudo que consume el país.