Venezuela envía su primer cargamento de crudo a Israel en años tras captura de Maduro

Venezuela enviará su primer cargamento de crudo a Israel en años, a medida que las exportaciones del país latinoamericano se reactivan tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro. Cuando llegue el cargamento, será el primer envío de este tipo desde mediados de 2020, cuando Israel recibió alrededor de 470.000 barriles, según datos de Kpler. Bazan, también conocida como Oil Refineries Ltd, se negó a hacer comentarios. El Ministerio de Energía de Israel también declinó informar sobre el origen del crudo que consume el país.

#2 DenisseJoel
Enhorabuena a todos los progenocidio, seguís subiendo.
5
#12 guillersk
#2 gracias 8-D
0
#3 soberao
Joder, ¿tan mal está Israel que le tiene que enviar EE.UU petroleo de Venezuela teniendo los pozos petrolíferos de Siria y del golfo a un paseo caminando...? Virgen santísima.
3
#6 security_incident
#3 Hay que abrir una ruta nueva. La ruta del golfo se va a cerrar en unas semanas cuando ataquen a Irán. Por eso era importante hacerse con Venezuela. Prepara el culete
2
#11 sotillo
#3 Les da miedo
0
#5 ElenaCoures1
- Delcy guapa ¿Qué coño haces? ¿Así es como vas a liberar a Nicolás?
- ¿A quién? :troll:
3
#8 shinjikari
#5 ¿Crees que Rodríguez podría hacer algo para liberar a Maduro?
0
#9 ElenaCoures1
#8 Habría que replantearse la pregunta
¿Crees que Rodríguez quiere bajar los pies de la mesa que usaba Maduro con lo a gusto que está?
1
#7 AlexGuevara
Como queda eso? Ahora Venezuela ya no es tan mala?
2
#4 Sergio_ftv
Si hay robo a escala superlativa entonces ahí están metidos el imperialismo anglosajón y el sionismo, es decir, nazismo y genocidio del güeno.
0
#1 security_incident
Ya hay democracia en Venezuela. Venezuela chavista, bolivariana y muy democrática y mucho democrática
0
#10 sotillo
#1 Pero si siempre ha estado bajo supervisión de los judíos
0
#13 johel *
Demos gracias que no se pueden convertir a los seres humanos en petroleo de forma rentable, sino no quedaba ni un palestino. un vecino de iSSrael.
0

