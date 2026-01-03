·
meneos
7
clics
Venezuela-EE.UU, historia de una ruptura
Las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado desde la presidencia de Hugo Chávez hasta alcanzar nuevas cotas ahora con Donald Trump
etiquetas
historia
venezuela
estados unidos
actualidad
#2
alfre2
Sí, se han apresurado a decir que todo ha sido culpa de Chávez, presentando a los americanos como la víctima. Flipante.
5
K
92
#3
Galton
#2
Y los nazis fueron las víctimas de los judíos...
0
K
9
#4
alfre2
#3
yo digo lo que he visto. Cuéntanos tú lo que sucedió en los buenos tiempos del nazismo, ya que lo atestiguaste.
0
K
12
#5
Galton
#4
No hombre no... estoy de acuerdo... los nazis se autocalificaron de "victimas" de los judios...
0
K
9
#1
YSiguesLeyendo
Trump llegó incluso a ofrecer una recompensa (que en su segundo mandato ha incrementado) por información que condujera a su captura de Maduro, acusándole de delitos de narcotráfico
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
