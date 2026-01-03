edición general
3 meneos
7 clics
Venezuela-EE.UU, historia de una ruptura

Venezuela-EE.UU, historia de una ruptura

Las relaciones políticas entre Estados Unidos y Venezuela se han deteriorado desde la presidencia de Hugo Chávez hasta alcanzar nuevas cotas ahora con Donald Trump

| etiquetas: historia , venezuela , estados unidos
2 1 0 K 34 actualidad
5 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
alfre2 #2 alfre2
Sí, se han apresurado a decir que todo ha sido culpa de Chávez, presentando a los americanos como la víctima. Flipante.
5 K 92
#3 Galton
#2 Y los nazis fueron las víctimas de los judíos... :wall:
0 K 9
alfre2 #4 alfre2
#3 yo digo lo que he visto. Cuéntanos tú lo que sucedió en los buenos tiempos del nazismo, ya que lo atestiguaste.
0 K 12
#5 Galton
#4 No hombre no... estoy de acuerdo... los nazis se autocalificaron de "victimas" de los judios...
0 K 9
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Trump llegó incluso a ofrecer una recompensa (que en su segundo mandato ha incrementado) por información que condujera a su captura de Maduro, acusándole de delitos de narcotráfico
0 K 12

menéame