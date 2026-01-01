Venezuela y los dilemas de China

Hay una diferencia sustancial entre el largo historial de intervenciones imperiales de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y lo acontecido recientemente en Venezuela. Como ocurrió años atrás en Panamá o en Honduras, y como todo parece indicar que ocurrirá en otros escenarios, a juzgar por las invectivas de Donald Trump, se trata de manifestaciones de un mismo empeño estratégico: expulsar contundentemente a China de la región.
| etiquetas: venezuela , trump , china , orden internacional
Cuando los chinos den un golpe sobre la mesa le van a temblar los calzoncillos
EEUU sigue siendo, por desgracia y por el lameculismo de UE y Japón, dueño del mundo.
EEUU tiene bases alrededor de China y muchos aliados.
China no tiene a nadie.
China ha hecho muchas cosas guays, pero EEUU sigue teniendo un poder militar incomparable.