Venezuela y los dilemas de China

Venezuela y los dilemas de China

Hay una diferencia sustancial entre el largo historial de intervenciones imperiales de Estados Unidos en América Latina y el Caribe y lo acontecido recientemente en Venezuela. Como ocurrió años atrás en Panamá o en Honduras, y como todo parece indicar que ocurrirá en otros escenarios, a juzgar por las invectivas de Donald Trump, se trata de manifestaciones de un mismo empeño estratégico: expulsar contundentemente a China de la región.

Sinfonico #1 Sinfonico
El problema para el naranjito es que China podría borrar EEUU del mapa en minutos y lo sabe.
Cuando los chinos den un golpe sobre la mesa le van a temblar los calzoncillos
Malinke #2 Malinke
#1 dais demasiado poder a China.
EEUU sigue siendo, por desgracia y por el lameculismo de UE y Japón, dueño del mundo.
manuelpepito #5 manuelpepito
#2 China tiene un montón de millones de gente y una capacidad industrial jamás vista. Esa gente en modo economía de guerra da muchísimo miedo, y mira que los yanquis también.
Malinke #6 Malinke
#5 soy el primero que quiero ver caer a EEUU, pero no sé yo.
EEUU tiene bases alrededor de China y muchos aliados.
Supercinexin #8 Supercinexin
#6 En algún momento, USA lanzará a sus aliados contra China. La OTAN iría contra China, a la India también la podrían mandar, Corea del Sur, Japón... Todo fieles aliados de USA.

China no tiene a nadie.
SeñorMarron #9 SeñorMarron
#6 Estoy de acuerdo, aunque China haya avanzado una barbaridad en los ultimo años, el acumulado de EE.UU. en armamento es demasiado todavía para que puedan salir de Asia en forma de hostia. Pero todo llega, y más pronto que tarde
azathothruna #4 azathothruna
#1 Creo que algo asi ya paso, con ese control a las tierras raras.
Supercinexin #7 Supercinexin
#1 No, no podría. Y si lo intentase, USA reduciría a China a la Edad del Bronce con los miles de ICBMs que ya tiene apuntando a todas sus ciudades.

China ha hecho muchas cosas guays, pero EEUU sigue teniendo un poder militar incomparable.
#3 Horkid *
Los chinos tienen otra mentalidad, en su libro El arte de la guerra ,Sun Tzu afirmaba que “el supremo arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin combatir”. Y tanto China como Rusia están siendo más inteligentes y pacientes que EEUU www.meneame.net/m/actualidad/ataque-venezuela-operacion-salvamento-pet EEUU es como el bravucon con poco cerebro de la clase, que por esto mismo es peligroso
