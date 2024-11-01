Venezuela convoca a consulta nacional sobre Ley de Amnistía para impulsar reconciliación

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a la ciudadanía para sumarse a la consulta nacional sobre la Ley de Amnistía, una iniciativa orientada a promover la unión y reconciliación en el país. «Está en curso un proceso de consulta nacional de la Ley de Amnistía que debe ser para la unión y para la reconciliación» expresó. «Venezuela quiere trabajar. Venezuela quiere avanzar. Venezuela quiere superar las dificultades. Venezuela quiere vencer definitivamente el bloqueo ilegítimo contra nuestro país».
| etiquetas: democracia , poder , corrupción , legislación
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó este lunes 9 de febrero que el proceso de revisión de casos y la posterior liberación de detenidos es el resultado de un manejo eficiente del sistema de justicia venezolano, siguiendo las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro desde el mes de octubre de 2025.