Venezuela convoca a consulta nacional sobre Ley de Amnistía para impulsar reconciliación

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a la ciudadanía para sumarse a la consulta nacional sobre la Ley de Amnistía, una iniciativa orientada a promover la unión y reconciliación en el país. «Está en curso un proceso de consulta nacional de la Ley de Amnistía que debe ser para la unión y para la reconciliación» expresó. «Venezuela quiere trabajar. Venezuela quiere avanzar. Venezuela quiere superar las dificultades. Venezuela quiere vencer definitivamente el bloqueo ilegítimo contra nuestro país».