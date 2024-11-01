edición general
2 meneos
1 clics

Venezuela convoca a consulta nacional sobre Ley de Amnistía para impulsar reconciliación

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a la ciudadanía para sumarse a la consulta nacional sobre la Ley de Amnistía, una iniciativa orientada a promover la unión y reconciliación en el país. «Está en curso un proceso de consulta nacional de la Ley de Amnistía que debe ser para la unión y para la reconciliación» expresó. «Venezuela quiere trabajar. Venezuela quiere avanzar. Venezuela quiere superar las dificultades. Venezuela quiere vencer definitivamente el bloqueo ilegítimo contra nuestro país».

| etiquetas: democracia , poder , corrupción , legislación
2 0 0 K 27 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
alehopio #1 alehopio
Diosdado Cabello: sistema de Justicia de Venezuela ha excarcelado 897 personas
www.telesurtv.net/diosdado-cabello-venezuela-excarcelado-897/

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó este lunes 9 de febrero que el proceso de revisión de casos y la posterior liberación de detenidos es el resultado de un manejo eficiente del sistema de justicia venezolano, siguiendo las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro desde el mes de octubre de 2025.
0 K 20
#2 DenisseJoel
Parece un buen paso. Los problemas se resuelven votando.
0 K 11
plutanasio #3 plutanasio
Ya sabemos cómo fue la última votación xD xD
0 K 9
ExLibris #4 ExLibris
Tengo curiosidad por ver si va a ser una Ley de Amnistía a la "española 1977". Todos contentos viendo a la oposición en libertad, y de tapadillo, todos los torturadores perdonados.... veremos...
0 K 7
#5 imaginateca
#4 Yo espero que no. Espero que se termine como en Argentina. Aunque sea tarde.
0 K 10

menéame