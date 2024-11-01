¿Por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? Trump podría tener más en común con Maduro de lo que pensaba [en]

¿Por qué Venezuela? Petróleo. Todos sabemos que es por el petróleo. Hace unos meses, Trump intentó llegar a un acuerdo con Maduro para suavizar las sanciones a Venezuela. A cambio, exigió que Venezuela dejara de exportar petróleo a China y permitiera a las empresas estadounidenses explotar las reservas de petróleo venezolanas, las mayores sin explotar del mundo. ¿Por qué ahora? La asequibilidad es el talón de Aquiles de Trump. No puede ignorar que millones de sus votantes están luchando por sobrevivir bajo su liderazgo.
| etiquetas: estados unidos , imperialismo , venezuela , asequibilidad
"¿Porqué os fuisteis de Venezuela?"
A lo que uno de los CEOs le dijo que fue porque en su anterior mandato él les había obligado..
La cara de Trump y su respuesta "no lo recordaba" da a entender que incluso lo del petroleo es falso, no era por tener más petroleo, era porque China no tuviera petroleo y porque no se comerciara en Yuanes, si USA hubiera dejado a Maduro, las empresas de petroleo habrían estado extrayendo este de Venezuela hace mucho.
Por la democracia, las actas, la cocaína, el fentanilo, los narcos, no sé qué de unas armas...
Y cualquier otra mierda que se os ocurra, cualquier gilipollez vale.