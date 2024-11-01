¿Por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? Trump podría tener más en común con Maduro de lo que pensaba [en]

¿Por qué Venezuela? Petróleo. Todos sabemos que es por el petróleo. Hace unos meses, Trump intentó llegar a un acuerdo con Maduro para suavizar las sanciones a Venezuela. A cambio, exigió que Venezuela dejara de exportar petróleo a China y permitiera a las empresas estadounidenses explotar las reservas de petróleo venezolanas, las mayores sin explotar del mundo. ¿Por qué ahora? La asequibilidad es el talón de Aquiles de Trump. No puede ignorar que millones de sus votantes están luchando por sobrevivir bajo su liderazgo.