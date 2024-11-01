edición general
Venezolanos celebran la caída de Maduro en la frontera de Venezuela-Colombia

Celebraciones y alegría en la frontera entre Venezuela y Colombia. Los venezolanos se han desplazado hasta los controles fronterizos para festejar el secuestro de Nicolás Maduro por parte del ejército de Estados Unidos, una operación autorizada por el presidente Donald Trump y que se ha llevado a cabo durante la noche en Caracas.

Alakrán_ #1 Alakrán_ *
Vamos a publicar alguna reacción en menéame, que al menos sea de venezolanos.
La cara de los venezolanos lo dice todo.
3 K 50
Tkachenko #2 Tkachenko *
#1 en un minuto te han votado el pozí y el perti xD xD xD
Das pena
1 K 19
Alakrán_ #4 Alakrán_
#2 Pero que vas a hablar tú de votar en masa.
No tienes vergüenza ni la has conocido.
2 K 36
Tkachenko #5 Tkachenko
#4 va, que son muchas horas. Hazte una pajilla
1 K 19
#8 pozz
#4 El pobre, debe tener las mismas sensaciones que esta: x.com/M_Simonyan/status/2007393894875734062
xD xD xD xD xD
0 K 7
Pertinax #7 Pertinax
#2 Señor Perti, por favor.
0 K 18
domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
#1 Las caras Juan, grábales las caras!!
1 K 14
Andreham #9 Andreham
Hombre, naturalmente unas personas que han sido expulsadas de su país por la situación estarán encantadísimas.

Si mañana dice el cheto a los que tiene en Rota que cojan al perro, a feijoo o al rey; también saldremos a celebrarlo muchos españoles.
0 K 7
#6 Poligrafo *
Las mismas caras que tenian los irakies, que tal estan hoy decadas despues?.

Lo de exportar la libertad y la democracia es tan de los 80... Ya no cuela.
0 K 6

