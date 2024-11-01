Venecia expulsa y multa a Greta Thunberg  

A la activista climática Greta Thunberg se le prohibió la entrada a Venecia, Italia, durante 48 horas y se le impuso una multa de 173 dólares después de que ella y otros activistas del grupo Extinction Rebellion (abreviado como XR) tiñeran de verde el Gran Canal en una protesta el fin de semana. Otros 35 activistas recibieron la misma pena. Los activistas dijeron que utilizaron un tinte inocuo para el medio ambiente para llamar la atención sobre los “efectos masivos del colapso climático”. La protesta coincidió con la clausura del COP30.