edición general
10 meneos
41 clics
Venecia expulsa y multa a Greta Thunberg

Venecia expulsa y multa a Greta Thunberg  

A la activista climática Greta Thunberg se le prohibió la entrada a Venecia, Italia, durante 48 horas y se le impuso una multa de 173 dólares después de que ella y otros activistas del grupo Extinction Rebellion (abreviado como XR) tiñeran de verde el Gran Canal en una protesta el fin de semana. Otros 35 activistas recibieron la misma pena. Los activistas dijeron que utilizaron un tinte inocuo para el medio ambiente para llamar la atención sobre los “efectos masivos del colapso climático”. La protesta coincidió con la clausura del COP30.

| etiquetas: greta thunberg , venecia , cop30
8 2 0 K 115 actualidad
9 comentarios
8 2 0 K 115 actualidad
javibaz #3 javibaz *
El agua de Venecia ya es verde.
3 K 64
Joker_2O #5 Joker_2O
#3 justo estaba pensando eso, no se habrá notado mucho {0x1f602}
1 K 26
HeilHynkel #8 HeilHynkel
173 dólares .. cantidad extraña .. hasta que ves que son 150 euros, la moneda de Italia.

Esto indica que estos periodistas son como los madrileños, solo saben dar unidades de su pueblo.
0 K 20
#9 Zerjillo
#8 Eso iba a decir yo. Raro que en Venecia pongan multas en dólares...
0 K 7
Drebian #2 Drebian
No mires arriba
0 K 10
Andreham #1 Andreham
Teñir agua verde de verde lol

¿Qué pasa si no paga la multa? ¿No le dejarán entrar en la ciudad? xD
0 K 8
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
pues ojito que ya a su edad su huella ambiental no se si estara superando a la media...Asia bien, no? :popcorn:
0 K 8
#4 burgerconqueso *
vamos, que como protesta ecológica, tiran químicos al rio. Vale, segun aseguran son inocuos, pero se los beberian?
0 K 7
powernergia #6 powernergia
#4 Terroristas del zumo de ortiga.
1 K 18

menéame