Vender el alma de la izquierda al PSOE nunca fue buena idea, y ahora tampoco lo es

Por más ataques y más odio que recibamos, no vamos a dejar de decir, que ¡no a la OTAN, no a la guerra y no al Régimen del 78! Todo junto. No vamos a renunciar a ninguna de esas poderosas memorias colectivas, ni vamos a ser cómplices de la enésima hegemonización por parte del PSOE de todo camino posible en la izquierda. na vez más (qué jartura), estamos asistiendo estos días al enésimo retorno del histórico "a callar y a acatar" del PSOE y su entorno político y mediático a cualquier cosa a su izquierda que no controle y que no se le subordine..

cromax
MIra que el PSOE tiene mierda como para llenar una enciclopedia.
Pero, para una mierda que hace medio bien, vamos a ser más papistas que el Papa y a regalarle la yesca a la derecha comprándole el discurso.
Podemos en su planeta. :palm:
rogerius
#2 ¡Pero qué yesca ni qué ocho cuartos! Que la derecha está por la OTAN, por Israel y por el Régimen del 78. Cuando el PSOE acceda a formar parte de un Frente Popular de Izquierda me creeré que es de izquierdas o algo.
DotorMaster
Yo antes votaba a Podemos, pero ahora les va a votar su tía la del pueblo.
DayOfTheTentacle
#7 tienes sumar, que es como podemos pero sin feminazis.
JackNorte
La historia y sus lecciones siempre es molesta para quien no quiere recordarla ni aprenderla.
guillersk
Si quiere se la damos al amado lidl
wachington
El autor del artículo tiene razón en el fondo, pero es que el artículo es un ladrillo difícil de digerir.
DayOfTheTentacle
Cuando "la izquierda a la izquierda del psoe" se porta como (femi)nazis ...
Enero2025
Rojos apuñalandose por la espalda, da igual cuando leas esto.
