Venden un raro estudio de Miguel Ángel para la Capilla Sixtina por una cifra récord en Christie’s

Un dibujo de Miguel Ángel batió un nuevo récord mundial en subasta al venderse por 27,2 millones de dólares en Christie’s Nueva York. Se trata de un raro estudio para la Sibila libia de la Capilla Sixtina, cuyo hallazgo fue casi accidental: todo comenzó con una simple fotografía enviada en línea para pedir una estimación. Ese gesto fortuito derivó en uno de los descubrimientos más relevantes de los últimos años en el campo de los dibujos de grandes maestros.