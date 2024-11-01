Ven y Mira lo que es una guerra

¿Qué pasa cuando la guerra se ve desde las personas que la viven? En Ven y Mira, un niño de Bielorussia encuentra un rifle y es reclutado a la ofensiva local contra los nazis. Aunque su madre sufre por la conscripción, él entra a esta nueva aventura con entusiasmo. Pero cuando las bombas empiezan a caer, los posibles aliados explotan en cuestión de segundos y los sobrevivientes mueren por desesperación, cualquier noción heroica o positiva sobre la guerra queda erradicada