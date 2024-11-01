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Ven y Mira lo que es una guerra

¿Qué pasa cuando la guerra se ve desde las personas que la viven? En Ven y Mira, un niño de Bielorussia encuentra un rifle y es reclutado a la ofensiva local contra los nazis. Aunque su madre sufre por la conscripción, él entra a esta nueva aventura con entusiasmo. Pero cuando las bombas empiezan a caer, los posibles aliados explotan en cuestión de segundos y los sobrevivientes mueren por desesperación, cualquier noción heroica o positiva sobre la guerra queda erradicada

| etiquetas: ven y mira , guerra , película , cine
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6 comentarios
14 3 0 K 295 cultura
Dragstat #3 Dragstat
Da la impresión de que hoy en día se declaran guerras totalmente evitables de forma pasmosa. Las guerras son horrorosas, los que están a favor de ellas son o unos inconscientes que no saben realmente lo que son, o unos psicópatas que saben que son otros los que van a morir en ellas.
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#5 soberao *
#3 Es lo que dice Assange:
Julian Assange: «Casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación» www.elciudadano.com/mundo/julian-assange-casi-todas-las-guerras-de-los

Por eso Israel va a cantar en Eurovision, porque según los medios de occidente "solo se defiende".
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#6 Garminger2.0
#3 Las guerras las declaran personas que nunca estarán en el frente. No hace falta vivir una guerra para saber que es el máximo exponente del horror y la destrucción. Quien toma la guerra como opción cuando no está siendo atacado o gravemente provocado, comete un acto carente de toda moral donde sabe que muchos inocentes caerán, pero le da igual. Los sacrificará porque él no va a estar ahí para ser uno de ellos.

No hay ninguna inconsciencia detrás de quien inicia una guerra innecesaria, como tampoco hay ninguna heroicidad en sacrificar a otros. Y desde luego, tampoco debe haber perdón para ellos.
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devilinside #2 devilinside
Recuerdo esa película como demoledora
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#4 soberao *
#2 Justo lo que ha hecho Isarel con Gaza con la diferencia que en Gaza no había ningún sitio donde huir, Gaza está sitiada por todos lados, es un campo de concentración al aire libre.
Lo mismo ahora con Líbano y todavía se contienen porque hay cuarteles de cascos azules mirando. Cuando se retire esa misión de la ONU en Líbano los sionistas irán como se ve en la película, arrasando cada pueblo y matando sistemáticamente a quien encuentren a su paso.
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menéame