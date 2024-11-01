Ven y Mira lo que es una guerra

¿Qué pasa cuando la guerra se ve desde las personas que la viven? En Ven y Mira, un niño de Bielorussia encuentra un rifle y es reclutado a la ofensiva local contra los nazis. Aunque su madre sufre por la conscripción, él entra a esta nueva aventura con entusiasmo. Pero cuando las bombas empiezan a caer, los posibles aliados explotan en cuestión de segundos y los sobrevivientes mueren por desesperación, cualquier noción heroica o positiva sobre la guerra queda erradicada
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Julian Assange: «Casi todas las guerras de los últimos 50 años fueron resultado de las mentiras de los medios de comunicación» www.elciudadano.com/mundo/julian-assange-casi-todas-las-guerras-de-los
Por eso Israel va a cantar en Eurovision, porque según los medios de occidente "solo se defiende".
No hay ninguna inconsciencia detrás de quien inicia una guerra innecesaria, como tampoco hay ninguna heroicidad en sacrificar a otros. Y desde luego, tampoco debe haber perdón para ellos.
Lo mismo ahora con Líbano y todavía se contienen porque hay cuarteles de cascos azules mirando. Cuando se retire esa misión de la ONU en Líbano los sionistas irán como se ve en la película, arrasando cada pueblo y matando sistemáticamente a quien encuentren a su paso.