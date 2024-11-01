Velas e incienso, cuando el supuesto “bienestar” contamina la casa

Un parámetro clave es el potencial oxidativo, que describe la capacidad de las partículas para dañar nuestros tejidos pulmonares. Las partículas procedentes del incienso presentan de forma consistente un potencial oxidativo elevado, comparable o, incluso, superior al de partículas asociadas al tráfico urbano. Las velas también emiten partículas con actividad oxidativa, especialmente cuando son de parafina, están perfumadas o arden de forma inestable.
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A ver si consigo volver al "no olor" tan placentero
Tú mismo.
No, es broma, el olor a culo mola.
En serio, puedes minimizar la porquería que vas a respirar, poniendo esa golosina que has comprado, dentro de un farolillo.
Así tendrás en tu aire ese agradable olor a culo sin partículas nocivas.