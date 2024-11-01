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Velas e incienso, cuando el supuesto “bienestar” contamina la casa

Velas e incienso, cuando el supuesto “bienestar” contamina la casa

Un parámetro clave es el potencial oxidativo, que describe la capacidad de las partículas para dañar nuestros tejidos pulmonares. Las partículas procedentes del incienso presentan de forma consistente un potencial oxidativo elevado, comparable o, incluso, superior al de partículas asociadas al tráfico urbano. Las velas también emiten partículas con actividad oxidativa, especialmente cuando son de parafina, están perfumadas o arden de forma inestable.

| etiquetas: velas , incienso , contaminación , hogar
9 4 0 K 150 salud
4 comentarios
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Wachoski #3 Wachoski
Directo para la novia y su costumbre de ir quemando cositas que huelen ...

A ver si consigo volver al "no olor" tan placentero
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oliver7 #4 oliver7
#3 aquí otro, fue lo primero que pensé. xD
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ER.C #1 ER.C
Justo he comprado 100 velas de vainilla en ikea..
0 K 9
Estoeslaostia #2 Estoeslaostia
#1 esas que huelen a culo?
Tú mismo.
No, es broma, el olor a culo mola.
En serio, puedes minimizar la porquería que vas a respirar, poniendo esa golosina que has comprado, dentro de un farolillo.
Así tendrás en tu aire ese agradable olor a culo sin partículas nocivas.
0 K 7

menéame