La Vega Baja (Alicante) tiene que eliminar la basura en Cuenca por falta de alternativas

El Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona la eliminación de residuos de los 27 municipios de la comarca, ha llegado a un acuerdo con el vertedero privado de Almoacid del Marquesado en Cuenca para que estas instalaciones reciban hasta seis mil toneladas anuales de basura del Bajo Segura. Así lo ha confirmado a INFORMACIÓN Francisco Cano, presidente de la entidad pública en la que participan todas las poblaciones de la comarca, la Diputación y la Generalitat.

