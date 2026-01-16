Vecinos de San Francisco piden que no se hagan en el barrio las celebraciones de la Copa África por motivos de seguridad

La asociación vecinal reclama trasladar las celebraciones a la explanada de San Mamés ante los riesgos de cohetes, bengalas y aglomeraciones en la calle Dos de Mayo. La Asociación de Vecinos Sanfran Auzokideak ha reclamado al Ayuntamiento de Bilbao que impida que las celebraciones de la final de la Copa de África se desarrollen en las calles del barrio de San Francisco, ante el “grave riesgo” que, según denuncian, suponen para la seguridad de los residentes y de las viviendas, especialmente en la calle Dos de Mayo.