Vecinos de Hortaleza dedican una ‘plaza’ al grupo Porretas

El pasado 21 de marzo, los embajadores musicales de Hortaleza, el grupo de rock Porretas, protagonizaba una de las noches más memorables de su larga trayectoria celebrando los 35 años del lanzamiento de su primer disco con un lleno en la sala La Riviera de Madrid que acabó con los componentes del cuarteto muy emocionados sobre el escenario, sobre todo después de fueran sorprendidos con la proyección de felicitaciones de muchos compañeros de escena.