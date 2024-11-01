edición general
10 meneos
49 clics

Vecinos de Castelldefels evitan la ocupación de un piso del centro: tres detenidos y la vivienda tapiada  

Vieron a uno de los ocupas escalando por la fachada hasta el cuarto piso del edificio en cuestión con la intención de entrar dentro de esta vivienda donde, ahora mismo no vive nadie. Los agentes, cuando se trasladaron a raíz de los avisos de algunos de los vecinos, que vieron a través de la mirilla cómo intentaban cambiar la cerradura de la puerta principal, pudieron echar a este hombre, así como a otras dos personas. Algunas personas incluso grabaron a uno de los ocupas en la terraza del piso afectado, reventando con un palo e, incluso, una si

| etiquetas: castelldefels , ocupa , vecinos , reventando , persiana
8 2 4 K 69 actualidad
6 comentarios
8 2 4 K 69 actualidad
#1 guillersk
En meneame me dicen que eso no existe, así que voto bulo :troll:
4 K 59
MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
#1 si eso es lo que entiendes de los comentarios que se hacen , o eres un necio en comprensión lectora, o retuerces el relato hasta que diga lo que tú argumentario necesita.
O las 2. Que es lo probable.... Os vais a pegar un ostia.... :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
2 K 19
Format_C #3 Format_C
#1 grabando como entra si llamas a la policia lo sacan al momento, no puede demostrar que lleva tiempo en la vivienda.
0 K 7
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Da igual, el komando que defiende a los ocupas ya ha llegado para tumbarla
0 K 17
Meritorio #6 Meritorio *
#1 a mí lo que me extraña, con el problema de vivienda que hay en España, es que no se ocupe más. La ocupación afecta solo al 0.06% de los inmuebles en España.

Recordemos que la ocupación afecta a viviendas que llevan mucho tiempo sin uso, en su mayoría de bancos u otras personas jurídicas, no al piso de la playa de la abuela Renata. Esos casos son allanamiento de morada, no ocupación.

En el caso de la noticia, ni siquiera hablan de quien es el propietario. Sensacionalista y a correr. Es asqueroso ver cómo tratan de convertir a la gente que no puede acceder a una vivienda en culpables de algo.
0 K 10
Supercinexin #4 Supercinexin
Jajajaja y la chapa de la empresa de alarmas al lado de la ventana :troll: Ya se ve que son unas alarmas antiokupas de puta madre jajajaj
1 K 28

menéame