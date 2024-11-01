Vecinos de Castelldefels evitan la ocupación de un piso del centro: tres detenidos y la vivienda tapiada  

Vieron a uno de los ocupas escalando por la fachada hasta el cuarto piso del edificio en cuestión con la intención de entrar dentro de esta vivienda donde, ahora mismo no vive nadie. Los agentes, cuando se trasladaron a raíz de los avisos de algunos de los vecinos, que vieron a través de la mirilla cómo intentaban cambiar la cerradura de la puerta principal, pudieron echar a este hombre, así como a otras dos personas. Algunas personas incluso grabaron a uno de los ocupas en la terraza del piso afectado, reventando con un palo e, incluso, una si