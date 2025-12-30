·
16
meneos
29
clics
Los vecinos que sí ayudan a los desalojados del B9 de Badalona: "Hasta he olvidado que era Navidad"
Una decena de colectivos de Badalona se han organizado para cocinar, facilitar ropa de abrigo y atender a los migrantes durante 13 días de lluvia y frío
|
etiquetas:
:
solidaridad
,
b9
,
sinhogarismo
,
badalona
13
3
1
K
136
actualidad
9 comentarios
13
3
1
K
136
actualidad
#1
Amoniaco
Si meneame se organiza y demuestra que si se puede, aquí ni dios duerme en la calle.
Ahora es el momento de demostrar todo eso de "fachas!!!, necesitamos más inmigración"
3
K
32
#2
cenutrios_unidos
#1
Hagamos que el problema no existe.
0
K
9
#3
Amoniaco
*
#2
es el momento de callar la boca al facha, nazi ultra derecha que dice eso de "metelos en tu casa" los fachas nos retaron y meneame acepto. No pongas a prueba la tremenda aceptación de la inmigración para meneame. A tomar por culo los fachas! Aquí nos organizamos y los metemos en nuestras casas!!! En la mía no, obvio, por que yo no estoy a favor de que me venga aquí gente sin el más mínimo permiso de residencia, pero meneame? Se van a cagar.
2
K
23
#4
cenutrios_unidos
#3
Luego mandas las fotos cuando los tengas en casa.
0
K
9
#6
frg
#4
¿Sabes lo que implica el "estado de bienestar"? Se reparten los recursos para que nadie duerma en la calle, pero no los míos, los de todos. La sanidad funciona igual.
2
K
27
#8
cenutrios_unidos
#6
¿Sabes lo que significa recursos finitos y cargarte el sistema?
0
K
9
#5
DrEvil
#3
Me parece una buena iniciativa. Además yo pondría una casilla en la declaración de la renta; que puedan donar dinero extra para incrementar el gasto público en todas estas cosas.
0
K
8
#7
plutanasio
Vaya, pensé que les acogerían en alguna de las varias mezquitas de Badalona pero no, es Cáritas la que sale en el artículo.
0
K
15
#9
Amoniaco
*
#7
deja la mezquita. Nuestras mezquitas son santuarios, lo que hay que hacer es ahora que estamos en solsticio de invierno, esas Iglesias sacar a las viejas y meter gente ahí.
0
K
5
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
Ahora es el momento de demostrar todo eso de "fachas!!!, necesitamos más inmigración"