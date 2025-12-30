edición general
Los vecinos que sí ayudan a los desalojados del B9 de Badalona: “Hasta he olvidado que era Navidad”

Una decena de colectivos de Badalona se han organizado para cocinar, facilitar ropa de abrigo y atender a los migrantes durante 13 días de lluvia y frío

Amoniaco #1 Amoniaco
Si meneame se organiza y demuestra que si se puede, aquí ni dios duerme en la calle.
Ahora es el momento de demostrar todo eso de "fachas!!!, necesitamos más inmigración"
3
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Hagamos que el problema no existe.
0
Amoniaco #3 Amoniaco *
#2 es el momento de callar la boca al facha, nazi ultra derecha que dice eso de "metelos en tu casa" los fachas nos retaron y meneame acepto. No pongas a prueba la tremenda aceptación de la inmigración para meneame. A tomar por culo los fachas! Aquí nos organizamos y los metemos en nuestras casas!!! En la mía no, obvio, por que yo no estoy a favor de que me venga aquí gente sin el más mínimo permiso de residencia, pero meneame? Se van a cagar.
2
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#3 Luego mandas las fotos cuando los tengas en casa.
0
frg #6 frg
#4 ¿Sabes lo que implica el "estado de bienestar"? Se reparten los recursos para que nadie duerma en la calle, pero no los míos, los de todos. La sanidad funciona igual.
2
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#6 ¿Sabes lo que significa recursos finitos y cargarte el sistema?
0
DrEvil #5 DrEvil
#3 Me parece una buena iniciativa. Además yo pondría una casilla en la declaración de la renta; que puedan donar dinero extra para incrementar el gasto público en todas estas cosas.
0
plutanasio #7 plutanasio
Vaya, pensé que les acogerían en alguna de las varias mezquitas de Badalona pero no, es Cáritas la que sale en el artículo.
0
Amoniaco #9 Amoniaco *
#7 deja la mezquita. Nuestras mezquitas son santuarios, lo que hay que hacer es ahora que estamos en solsticio de invierno, esas Iglesias sacar a las viejas y meter gente ahí.
0

