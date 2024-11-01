edición general
Las veces que el PP ha insultado a la Justicia y le ha parecido politizada: "¿Es que los jueces son infalibles?"

Los conservadores cargaron y cargan contra los magistrados que emiten sentencias contrarias a sus intereses

MoñecoTeDrapo
Las sentencias son públicas por algo. Y ese algo es poder opinar sobre ellas, como de cualquier cosa en una democracia sana. Pero luego la ley del embudo dice que yo puedo pero tú no.
Alcalino
Y en la actualidad están desarrollando una operación de acoso y derribo contra la jueza que lleva la DANA.

Y que otros compañeros jueces estén calladitos en vez de salir a protestar contra el PP dice mucho de lo podrida que está la judicatura
tromperri
Que en la derecha patria son unos absolutos hipócritas es algo sobradamente demostrado por los hechos y la hemeroteca.
