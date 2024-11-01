El varapalo ambiental obliga a Endesa a recortar a menos de un cuarto su megaproyecto renovable en Andorra

Varapalo para el proyecto de renovables para la transición justa en Andorra, en la provincia de Teruel. Endesa ha comunicado al Ministerio para la Transición Ecológica una nueva configuración por la que este proyecto de energías renovables, llamado a ser el mayor en España, pasará de los 1.844 MW previstos en el plan inicial a 406 MW, es decir, alrededor del 22%.