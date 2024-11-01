Vandalizan una placa en memoria de Rosa Zarra, reconocida como víctima de la violencia policial de la Ertzaintza

La placa que la familia de Rosa Zarra, fallecida tras una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza y reconocida legalmente como víctima de la violencia policial, puso en su memoria en el barrio de Amara de Donostia ha aparecido vandalizada, según ha informado Sare Antifaxista. En un comunicado, acusan a la “ultraderecha policial” de este ataque. “Unos amparan, encubren, aplican un paraguas de impunidad; otros actúan”, denuncian las mismas fuentes.