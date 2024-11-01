edición general
Vandalizan una placa en memoria de Rosa Zarra, reconocida como víctima de la violencia policial de la Ertzaintza

La placa que la familia de Rosa Zarra, fallecida tras una carga con pelotas de goma de la Ertzaintza y reconocida legalmente como víctima de la violencia policial, puso en su memoria en el barrio de Amara de Donostia ha aparecido vandalizada, según ha informado Sare Antifaxista. En un comunicado, acusan a la “ultraderecha policial” de este ataque. “Unos amparan, encubren, aplican un paraguas de impunidad; otros actúan”, denuncian las mismas fuentes.

3 comentarios
ehizabai #1 ehizabai *
Los del suelo ético, el respeto a las víctimas y todo el pack.
Murió después de recibir un pelotazo, y Atutxa, a la sazón cosenjero de Interior, mintió y tapó el informe médico. Dijeron que murió por causas naturales.
Luego se les llena la boca hablando sobre ética, derechos humanos y demás.

Veelicus #2 Veelicus
La Ertzaintza, la policia del pueblo, que cuando mata a un ciudadano hace todo lo que puede por escurrir el bulto.
PNV style
HartzBaltz #3 HartzBaltz
Hay un grave problema con la mentalidad fatxa de muchos Ertzainas. Pero claro, como protegen al poder pueden hacer lo que les da la gana.
