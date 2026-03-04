edición general
Vandalizan la caseta electoral de Podemos en Valladolid: «Unos miserables han roto un cristal»

Nuevo acto vandálico en plena campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo. Podemos ha denunciado la rotura de un cristal en su caseta electoral instalada en pleno centro de Valladolid. El incidente ocurrió el martes y la formación ya ha presentado la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, dio a conocer lo sucedido a través de un mensaje publicado en la red social X. «Unos miserables han roto un cristal de la caseta de campaña que Podemos

Fachadolid.
Oh, que han roto un cristal... y parece un acto de terrorismo con meses de planificacion.

Enfin.
