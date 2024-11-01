Vance califica el fin de la ayuda a Ucrania como "uno de los mayores logros" de la administración Trump (ENG)

Vance ha sido uno de los críticos más acérrimos de la ayuda a Ucrania dentro de la administración Trump. Desempeñó un papel fundamental en una disputa pública entre Trump y el presidente Volodymyr Zelensky en febrero, que provocó una breve interrupción de todo el apoyo estadounidense. El vicepresidente estadounidense también acusó la semana pasada a Zelensky de "amenazar" al primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orban, y sugirió que el destino de los territorios en disputa en el este de Ucrania se reduce a "una negociación por... unos po