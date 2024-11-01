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Vance califica el fin de la ayuda a Ucrania como "uno de los mayores logros" de la administración Trump (ENG)

Vance califica el fin de la ayuda a Ucrania como "uno de los mayores logros" de la administración Trump (ENG)

Vance ha sido uno de los críticos más acérrimos de la ayuda a Ucrania dentro de la administración Trump. Desempeñó un papel fundamental en una disputa pública entre Trump y el presidente Volodymyr Zelensky en febrero, que provocó una breve interrupción de todo el apoyo estadounidense. El vicepresidente estadounidense también acusó la semana pasada a Zelensky de "amenazar" al primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orban, y sugirió que el destino de los territorios en disputa en el este de Ucrania se reduce a "una negociación por... unos po

| etiquetas: vance , usa , ucrania , ayuda militar
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8 comentarios
6 1 2 K 60 actualidad
Andreham #2 Andreham *
Provoca la guerra y luego se retira dejando que los muertos se hayan sacrificado para nada (bueno, para darles $$ a ellos) y a los vivos a intentar aguantar con promesas incumplidas.

Y sí, blablabla, la culpa de los rusos por invadir, blablabla. Ya, ya. Pero todos sabemos quién azuzó.
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#5 Perrota
#2 La guerra a ha provocado exclusivamente el Sr Putin y sus ansias de gloria personal.
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LázaroCodesal #6 LázaroCodesal
#5 mmmm...sesudo análisis donde los haya.
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SeñorPeabody #8 SeñorPeabody
#2 En 2022 no estaba el gobierno meme al cargo, que yo sepa.
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#1 Bravok1
Asesinar a 175 niñas de entre 5 y 13 años es su otro gran logro.
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A.more #3 A.more *
Por una vez estaría de acuerdo. Si ucrania ayuda a Israel a seguir con su genocidio, que lo haga solo, no con dinero nuestro. En el momento en que se posiciona con Israel, debería ser abandonado
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#7 Perrota
La mascota de la mascota de Putin.
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#4 unocualquierax
DUPLICADA
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menéame