Valencia: Profesionales rechazan empleos por no poder pagar el alquiler

Las empresas de profesiones con salarios medios están teniendo cada vez más problemas para reclutar trabajadores de fuera. En los últimos meses, están aumentando los rechazos a trasladarse a València y su área metropolitana o a ciudades turísticas de la Comunitat Valenciana como Benidorm y Torrevieja de profesionales que no pueden hacer frente el alquiler.
| etiquetas: valencia , alquileres , empleo , renuncias
Si yo soy autónomo y mi casero me sube el alquiler, os repercuto a todos mis tarifas para poder pagar mi techo, o el local de mi empresa. Si yo tengo una empresa y tengo que subir el sueldo a mis empleados o se me van por los alquileres, adivinas también quién va a pagar eso a base de subiros los precios de mis productos.
Y así todo. Los ingleses, que saben bastante de Capitalismo, lo llaman "greedflation".
Rusos bastante más que ucranianos, al menos por lo que veo en coles de Algirós y de poblados marítimos.
Y por lo que veo en mi finca de nueva construcción, alemanes. De noventa pisos ocho son de personas que vienen de Alemania.