Valencia: Profesionales rechazan empleos por no poder pagar el alquiler

Valencia: Profesionales rechazan empleos por no poder pagar el alquiler

Las empresas de profesiones con salarios medios están teniendo cada vez más problemas para reclutar trabajadores de fuera. En los últimos meses, están aumentando los rechazos a trasladarse a València y su área metropolitana o a ciudades turísticas de la Comunitat Valenciana como Benidorm y Torrevieja de profesionales que no pueden hacer frente el alquiler.

Supercinexin
Esto, queridos liberatas, también genera inflación y de hecho mucha más que "imprimir dinero", algo que los Estados no están haciendo especialmente.

Si yo soy autónomo y mi casero me sube el alquiler, os repercuto a todos mis tarifas para poder pagar mi techo, o el local de mi empresa. Si yo tengo una empresa y tengo que subir el sueldo a mis empleados o se me van por los alquileres, adivinas también quién va a pagar eso a base de subiros los precios de mis productos.

Y así todo. Los ingleses, que saben bastante de Capitalismo, lo llaman "greedflation".
Paltus
#1 Para mí el principal problema son los fondos tenedores que lo que hacen es drenar beneficios. Y esos si que pueden tener toda la avaricia del mundo.
Suleiman
Que trabaje el turista o el expat....
Abril_2025
"Están llegando profesionales con un poder adquisitivo muy alto que se están quedando con las viviendas. Son ucranianos, suizos o británicos que teletrabajan. Yo tengo una pareja que vive en Londres, que trabaja en remoto porque tienen una empresa online y que está dispuesta a pagar un alquiler de 3.200 euros al mes"

Rusos bastante más que ucranianos, al menos por lo que veo en coles de Algirós y de poblados marítimos.

Y por lo que veo en mi finca de nueva construcción, alemanes. De noventa pisos ocho son de personas que vienen de Alemania.
Borgiano
#2 En el edificio que se quemó el año pasado en Campanar salieron un montón de ucranianos que vivían allí,
Saruman86
Y nadie vio venir lo que pasaría?
mam23
#5 si, lo primero que vieron fueron sus beneficios.
