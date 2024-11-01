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Valencia aspira a reconvertir más de 5.000 pisos turísticos en viviendas en un año

Valencia aspira a reconvertir más de 5.000 pisos turísticos en viviendas en un año

La nueva normativa municipal del terciario hotelero permitirá a los propietarios cambiar el uso de los inmuebles de vacacional a residencial para no ser ilegales.

| etiquetas: vivienda , valencia , especulacion , turismo
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5 comentarios
10 2 0 K 127 actualidad
Pertinax #3 Pertinax *
Buenas noticia. Más vivienda para el mercado de alquiler. Algo han hecho bien.
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si a la especulación la asociamos a los malos de toda la vida y apelamos a la moral cristiana en contra de que nos tiren del barrio, especular y demás. Ganamos.
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NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue *
Si cogemos Adam Smith el sistema es eliminar competidores, para sacar a los guiris, tourist, expats de Valencia lo mejor es la tradición valenciana de tirar petardos
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pepel #5 pepel
En lugar de reconvertir pisos, deberían reconvertir propietarios, y pueden entrenarse con los de Alicante.
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Cehona #4 Cehona
Mientras en Madrid, la frutera modifica la normativa y ampara a los propietarios de pisos turísticos ilegales frente a la responsabilidad penal
¿Adivinamos quien consorte va a beneficiar?

www.elplural.com/autonomias/madrid/gobierno-ayuso-modifica-normativa-a
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menéame