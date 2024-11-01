edición general
Una vacuna contra el fentanilo está a punto de someterse a su primera gran prueba [eng]

Un ensayo de vacuna en los Países Bajos espera proteger contra la sobredosis y la muerte relacionadas con el fentanilo.

Torrezzno #1 Torrezzno
Vacuna para que puedas seguir tomándolo sin morirte.
#3 Marisadoro
#1 ¿la familia Sackler?
Torrezzno #4 Torrezzno *
#3 esos eran el oxicontin. Serán otros iguales seguro.
azathothruna #2 azathothruna
#1 Me apuesto que los que no se han muerto por sobredosis tienen secuelas chungas.
Trifasico #5 Trifasico *
Vacuna :shit:
Cada dia parecemos un poquito mas gilipollas que el anterior
Dectacubitus #6 Dectacubitus
La vacuna si funciona tendrá mucho éxito. Intuyo que el fentanilo se usa como arma para cometer asesinatos perfectos. Un poco en la boca de la víctima cuando está durmiendo y... Voilà !!!
