publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
Una vacuna contra el fentanilo está a punto de someterse a su primera gran prueba [eng]
Un ensayo de vacuna en los Países Bajos espera proteger contra la sobredosis y la muerte relacionadas con el fentanilo.
ciencia
ciencia
#1
Torrezzno
Vacuna para que puedas seguir tomándolo sin morirte.
0
K
19
#3
Marisadoro
#1
¿la familia Sackler?
2
K
45
#4
Torrezzno
*
#3
esos eran el oxicontin. Serán otros iguales seguro.
0
K
19
#2
azathothruna
#1
Me apuesto que los que no se han muerto por sobredosis tienen secuelas chungas.
0
K
17
#5
Trifasico
*
Vacuna
Cada dia parecemos un poquito mas gilipollas que el anterior
1
K
16
#6
Dectacubitus
La vacuna si funciona tendrá mucho éxito. Intuyo que el fentanilo se usa como arma para cometer asesinatos perfectos. Un poco en la boca de la víctima cuando está durmiendo y... Voilà !!!
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
