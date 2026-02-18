Una vacuna para el cáncer de mama triple negativo consigue una respuesta completa en once pacientes

El cáncer de mama triple negativo, que se caracteriza por no dar positivo en receptores de estrógeno, progesterona ni proteína HER2, es considerado el tumor mamario más agresivo y con mayor tasa de recaídas, debido a su rápido crecimiento. Tiende a producir metástasis incluso en etapas tempranas y a menudo afecta a pacientes relativamente jóvenes. De ahí la importancia de encontrar nuevas alternativas terapéuticas que puedan ser efectivas para tratarlo. Entre estas estrategias, el uso de inmunoterapia, con fármacos que actúan como «vacunas».