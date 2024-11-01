·
5
meneos
65
clics
¿Va Trump a invadir Groenlandia? Cuatro escenarios sobre el futuro de la isla
El presidente estadounidense quiere hacerse con el control del territorio danés: comprar la isla, apoyar el movimiento independentista o chantajear a la UE con la ayuda a Ucrania, entre las opciones del magnate
|
etiquetas
:
trump
,
groenlandia
5
0
0
K
64
politica
3 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#3
cenutrios_unidos
Esperemos que si. Y podamos ver la.mierda que es Europa.
0
K
13
#1
lovetan
Cuando Trump dice que quiere hacer algo, lo dice muy en serio. Es el único caso en el que le puedes creer algo.
La única consecuencia, aparte de la brutal bajada de nivel de vida de los groenlandeses, será la desaparación de la OTAN. Por fin una buena notícia para Rusia.
0
K
6
#2
Perrota
#1
Si, como el muro de México que pagaría México…y así muchas cosas.
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
