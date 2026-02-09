edición general
Va a renovar su permiso de residencia en Girona y descubren que es un narco buscado en Italia

La Policía Nacional detiene al sospechoso que llevaba cinco años residiendo en Catalunya

¿Y hasta ahora no lo habían descubierto? Vamos, lo de cotejar bases de datos públicas para buscar delincuentes no se les da muy bien a la Policia.... xD xD xD xD
#1 Es ques el buscarv es un follon primoh
Gran trabajo policial de eficiencia y rapidez :troll:
Chulo y gilipollas a partes iguales
