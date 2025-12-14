Uxía Rodríguez Lavandeira, nutricionista: «Tendemos a elegir los alimentos que están en el centro del campo visual»

Es algo que está muy estudiado. Se ha visto que incluso en los supermercados somos más propensos a elegir los productos ubicados en las estanterías que están al nivel de nuestro campo visual, las del medio, más que las de abajo o arriba. No queremos agacharnos para coger un producto. Nos centramos en lo que vemos directamente y lo mismo ocurre en las máquinas de vending. Por eso es útil colocar en el centro los productos más saludables.