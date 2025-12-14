edición general
Uxía Rodríguez Lavandeira, nutricionista: «Tendemos a elegir los alimentos que están en el centro del campo visual»

Es algo que está muy estudiado. Se ha visto que incluso en los supermercados somos más propensos a elegir los productos ubicados en las estanterías que están al nivel de nuestro campo visual, las del medio, más que las de abajo o arriba. No queremos agacharnos para coger un producto. Nos centramos en lo que vemos directamente y lo mismo ocurre en las máquinas de vending. Por eso es útil colocar en el centro los productos más saludables.

mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Pues el campo visual de la mayoría de la población está en el culo. Es lo que tiene que ser deuterostomo
Asimismov #4 Asimismov *
#3 entre los deutetostomados habría que diferenciar entre los que tienen dos bocas y quienes tienen dos culos. Lo digo porque todo culo tiene su opinión y muchos parecen tener dos culos y dos opiniones.
Lo de las dos bocas es porque no callan ni debajo del agua.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
al final va a ser cosa de estatura
#2 encurtido
Se podría ir al supermercado teniendo pensado qué comprar, incluso llevarlo apuntado para que no se olvide nada. No sé, se podría llamar "lista de la compra".
