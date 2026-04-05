Usuarios que deciden bajarse para siempre de Rodalies: “Ya me afectaba a la salud mental”

Hace años que las quejas por el servicio de Rodalies han ido en aumento. La última crisis, que empezó el pasado mes de enero, puso en evidencia la falta de renovación de la infraestructura y la baja confianza de la gente en ese transporte. El Govern tiene en marcha el plan Rodalies 2026-2030: cuatro años de obras en todas las líneas para cerrar esa la brecha entre la población y la infraestructura. Pero la realidad es que, para muchos, Rodalies tardará años en volver a ser una opción. En los últimos años, la red de proximidad había ido desangrá