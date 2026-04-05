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Usuarios que deciden bajarse para siempre de Rodalies: “Ya me afectaba a la salud mental”

Usuarios que deciden bajarse para siempre de Rodalies: “Ya me afectaba a la salud mental”

Hace años que las quejas por el servicio de Rodalies han ido en aumento. La última crisis, que empezó el pasado mes de enero, puso en evidencia la falta de renovación de la infraestructura y la baja confianza de la gente en ese transporte. El Govern tiene en marcha el plan Rodalies 2026-2030: cuatro años de obras en todas las líneas para cerrar esa la brecha entre la población y la infraestructura. Pero la realidad es que, para muchos, Rodalies tardará años en volver a ser una opción. En los últimos años, la red de proximidad había ido desangrá

| etiquetas: rodalies
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7 comentarios
9 2 0 K 108 actualidad
#4 z1018
Tranquilos que el gobierno tiene un plan para el Rodalies de Madrid, que para ese hay todo el dinero del mundo.
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Golan_Trevize #5 Golan_Trevize
#4 ya se está llevando a cabo la primera fase del plan, que es que Puente les meta unos cuantos zascas a los fachas por tuiter. Si es que lo queréis todo y ahora...
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Cehona #7 Cehona
#4 Tenemos los mismos problemas que Rodalies. Años sin invertir, sin renovar estaciones, infraestructuras.
Ahora se empieza a ver la luz del tunel y no es una locomotora de vapor.
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Cometeunzullo #1 Cometeunzullo
Ay como apriete la crisis del golfo.
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Artillero #2 Artillero
#1 una motocicleta de media cilindrada y hasta puedes ahorrar...según el lugar de trabajo y si tienes que combinar tren con bus.
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Alakrán_ #3 Alakrán_
Pues que prueben con el coche o la moto a ver cómo evoluciona la paz mental.
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#6 astur365_628eed2f50e0f
25 minutos desde Mongat ?
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menéame