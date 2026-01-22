·
8
meneos
55
clics
USS John F. Kennedy: el ultimísimo portaaviones nuclear de EE.UU. navega por primera vez en mar abierto
El segundo buque de la clase Ford completa los «Builder's Trials» en el Atlántico y avanza hacia su entrega a la US Navy
|
etiquetas:
:
uss john f. kennedy
,
portaaviones
,
barcos
,
defensa
7
1
0
K
112
BARCOS
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
112
BARCOS
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Cantro
Espero que hayan probado a fondo los retretes
3
K
51
#4
Pacman
#1
cual era al que no le funcionaban?
1
K
29
#6
Cantro
#4
a un portaviones
www.elconfidencial.com/tecnologia/novaceno/2026-01-22/portaviones-gera
1
K
29
#7
Pacman
#6
gracias, me sonaba que era el Ford, pero no estaba seguro.
0
K
18
#2
YoSoyTuPadre
No aprenden nada de la guerra de Ucrania
... 13.200M que van ir al fondo a las primeras de cambio
0
K
11
#3
Barney_77
#2
China parece que tampoco ha aprendido nada...
0
K
20
#5
YoSoyTuPadre
*
#3
Por favor, investiga qué son los Tipo 076 chinos, por qué adoptaron redirigir sus esfuerzos a este modelo y la diferencia con los de EEUU, hasta tal punto que en medios especializados ya les denominan "portadrones" y no super-portaaviones como los de los estadounidenses. El programa del Tipo 004 que sería el equivalente a este de EEUU parece que su futuro peligra y se habla de posibles cancelaciones en medios especializados
1
K
23
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
