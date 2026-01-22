edición general
USS John F. Kennedy: el ultimísimo portaaviones nuclear de EE.UU. navega por primera vez en mar abierto

El segundo buque de la clase Ford completa los «Builder's Trials» en el Atlántico y avanza hacia su entrega a la US Navy

Cantro
Espero que hayan probado a fondo los retretes
Pacman
#1 cual era al que no le funcionaban?
Pacman
#6 gracias, me sonaba que era el Ford, pero no estaba seguro.
YoSoyTuPadre
No aprenden nada de la guerra de Ucrania :palm: ... 13.200M que van ir al fondo a las primeras de cambio
Barney_77
#2 China parece que tampoco ha aprendido nada...
YoSoyTuPadre
#3 Por favor, investiga qué son los Tipo 076 chinos, por qué adoptaron redirigir sus esfuerzos a este modelo y la diferencia con los de EEUU, hasta tal punto que en medios especializados ya les denominan "portadrones" y no super-portaaviones como los de los estadounidenses. El programa del Tipo 004 que sería el equivalente a este de EEUU parece que su futuro peligra y se habla de posibles cancelaciones en medios especializados
