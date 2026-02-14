Uso de la inteligencia artificial generativa: ¿estamos corrompiendo los valores y la ética del aprendizaje y del saber?

Al observar el acelerado y generalizado uso de la Inteligencia Artificial Generativa, lo que más me sorprende es que no nos hayamos preguntado si es legítimo utilizarla. Nos servimos de ella porque es fácil hacerlo y porque nos hace la vida más simple. Entonces, ¿dónde está el problema? En esta entrada me gustaría compartir algunas reflexiones a propósito del uso de esta tecnología en el mundo profesional, educativo y personal, a partir de algunas preguntas