Uso de la inteligencia artificial generativa: ¿estamos corrompiendo los valores y la ética del aprendizaje y del saber?

Al observar el acelerado y generalizado uso de la Inteligencia Artificial Generativa, lo que más me sorprende es que no nos hayamos preguntado si es legítimo utilizarla. Nos servimos de ella porque es fácil hacerlo y porque nos hace la vida más simple. Entonces, ¿dónde está el problema? En esta entrada me gustaría compartir algunas reflexiones a propósito del uso de esta tecnología en el mundo profesional, educativo y personal, a partir de algunas preguntas

Nihil_1337 #1 Nihil_1337 *
Buff que largo, le he pedido a una IA que me lo sintetice. Viene a decir que en sus tiempos iban al colegio andando cuesta arriba de ida y de vuelta.
daphoene #2 daphoene
#1 Viene a decir que si tenemos una calculadora que nos haga todo, nos volveremos rematadamente idiotas. Y tiene razón, salvo que pongamos los medios necesarios para evitarlo.

Lo que no se usa, se atrofia, y el cerebro no es una excepción.
ElBeaver #3 ElBeaver
Deberíamos considerar reducir el uso de la tecnología, ya que en exceso puede afectar nuestras capacidades. Incluso podríamos reflexionar sobre el uso de la electricidad. Mira a los menonitas, les va bastante bien sin depender tanto de estos avances.
Natxelas_V #4 Natxelas_V *
O sea, que si no hay sufrimiento en el aprendizaje no hay mérito que presentar a otros y con el que compararnos. :palm:
Cristianismo casposo puro y duro.

La resistencia es inútil. Adaptarse o desaparecer. A nadie le importan las lamentaciones sobre lo que "debería" ser, lo que importan son los resultados.
